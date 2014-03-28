Самая выгодная покупка SKODA в весенний выходной!

Но и это еще не все!

Замечательный микро-вен ŠKODA Roomster при покупке в эти выходные со сказочной выгодой в 70 000 рублей!

Торопитесь, предложение ограничено. На все интересующие вас вопросы с радостью ответят менеджеры отдела продаж по многоканальному телефону: (3435) 471-201.

Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1! Ежедневно: с 9:00 до 21:00.

*акция действует на автомобили ŠKODA Octavia 2013 г.в. из наличия.