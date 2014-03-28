Самая выгодная покупка SKODA в весенний выходной!
28 марта 2014, 13:15Обществоpract@tagilcity.ru
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Уважаемые ценители автомобилей ŠKODA! Специально для вас и только два дня 29 и 30 марта при покупке ŠKODA Octavia - комплект зимних шин и сигнализация с автозапуском в подарок*!
Но и это еще не все!
Замечательный микро-вен ŠKODA Roomster при покупке в эти выходные со сказочной выгодой в 70 000 рублей!
Торопитесь, предложение ограничено. На все интересующие вас вопросы с радостью ответят менеджеры отдела продаж по многоканальному телефону: (3435) 471-201.
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1! Ежедневно: с 9:00 до 21:00.
*акция действует на автомобили ŠKODA Octavia 2013 г.в. из наличия.
**сроки проведения акции: 29-30 марта 2014 г.
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