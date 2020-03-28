УВЗ опроверг слухи о заболевании коронавирусом начальника цеха в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пресс-служба «Уралвагонзавода» опровергла сведения о заболевании коронавирусом начальника одного из цехов, распространяемые в мессенджерах. Как заявили на предприятии, мужчина здоров.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Начальник Цеха 630 здоров и находится на самоизоляции, пояснили TagilCity.ru в пресс-службе.
Отметим, что в мессенджерах и соцсетях регулярно рассылают фейки и слухи, связанные с коронавирусом. Редакция TagilCity.ru призывает читателей проверять информацию и не распространять недостоверные сведения.
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