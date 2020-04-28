В свердловском УФАС объяснили стоимость медицинских масок
Сегодня, 20:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов объяснил стоимость медицинских масок в регионе, пишет «Коммерсант».
Сюжеты: Коронавирус
На территории Свердловской области медицинские маски продаются по цене около 35 рублей за штуку. Дмитрий Шалабодов пояснил, что такая цена установилась из-за закупочных цен на маски. Макси были закуплены в Китае, который отказался осуществлять поставки масок меньше, чем за 35 рублей. По словам Шалабодова, маски не могут продаваться по цене, которая будет ниже закупочной. Средняя стоимость маки на Урале составляет 37,5-40 рублей за штуку.
В антимонопольной службе отметили, что цены на маски должны стабилизироваться после запуска двух производств по медмаскам.
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