Почти 5000 наклеек раздали представители фонда «Город без наркотиков». Сегодня раздача в Тагиле
На акцию по раздаче фондовских наклеек в Екатеринбурге собралось огромное число людей. Пришедшие клеили их себе на машины, велосипедисты - прямо на шлемы, кто-то забирал, чтобы приклеить на дверь дома. В итоге было роздано порядка 5000 фирменных наклеек с изображением дельфина на синем фоне.
Как рассказывает на своей страничке ВКонтакте Егор Бычков, поддержатьорганизаторов и само мероприятие приехали всем известные Владимир Шахрин иВладимир Бегунов (группа «Чайф»), Александр Семенов (группа «Рабфак», «Нашдурдом голосует за Путина») и многие другие. Активную съемку вели журналисты, аагентство Ura.ru устроили прямуютрансляцию. Не смотря на то, что вся улица Белинского (широкая и длинная улица вЕкатеринбурге - прим. TagilCity.ru) была заполнена людьми,полиция не вмешивалась.
Фото со страницы Егора Бычкова.
Теперь раздача наклеек пройдет в Нижнем Тагиле. Действосостоится в редакции газеты «Тагильский вариант» на Газетной, 81, 2-й этаж. Всежелающие получить наклейку могут прийти с 18 до 20 часов. Как сказал ЕвгенийРойзман, президент общественного фонда «Город без наркотиков»:
Пусть они понимают, что нас много.
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