Почти 5000 наклеек раздали представители фонда «Город без наркотиков». Сегодня раздача в Тагиле

Как рассказывает на своей страничке ВКонтакте Егор Бычков, поддержатьорганизаторов и само мероприятие приехали всем известные Владимир Шахрин иВладимир Бегунов (группа «Чайф»), Александр Семенов (группа «Рабфак», «Нашдурдом голосует за Путина») и многие другие. Активную съемку вели журналисты, аагентство Ura.ru устроили прямуютрансляцию. Не смотря на то, что вся улица Белинского (широкая и длинная улица вЕкатеринбурге - прим. TagilCity.ru) была заполнена людьми,полиция не вмешивалась.