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Почти 5000 наклеек раздали представители фонда «Город без наркотиков». Сегодня раздача в Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти 5000 наклеек раздали представители фонда «Город без наркотиков». Сегодня раздача в Тагиле

28 июня 2012, 16:55Общество
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