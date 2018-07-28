Борец с коррупцией из Заречного признан виновным в получении взятки

Белоярский районный суд поставил точку в уголовном деле по обвинению начальника антикоррупционного отделения МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова в получении взятки в размере 600 тыс. рублей. Бывший борец с коррупцией в органах проведет в колонии строгого режима 8 лет.
В 2017 году правоохранительные органы задержали начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Согласно материалам дела, сотрудник антикоррупционного ведомства требовал от управляющего местного банковского филиала 600 тыс. рублей.
В декабре 2017 года суд вынес обвинительный приговор подсудимому, который в марте 2018 года был обжалован в суде высшей инстанции. После направления материалов уголовного дела на повторное рассмотрение новый состав суда 27 июля 2018 года вновь признал Ивана Баланцова виновным.
Следующие 8 лет бывший полицейский проведет в колонии строгого режима, а также заплатит штраф в размере 6 млн рублей. После освобождения он в течение 5 лет не сможет занимать должностей в правоохранительных органах, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.