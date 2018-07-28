Борец с коррупцией из Заречного признан виновным в получении взятки

В 2017 году правоохранительные органы задержали начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Согласно материалам дела, сотрудник антикоррупционного ведомства требовал от управляющего местного банковского филиала 600 тыс. рублей.

В декабре 2017 года суд вынес обвинительный приговор подсудимому, который в марте 2018 года был обжалован в суде высшей инстанции. После направления материалов уголовного дела на повторное рассмотрение новый состав суда 27 июля 2018 года вновь признал Ивана Баланцова виновным.