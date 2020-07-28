Депутата свердловского ЗакСо обвинили в непредумышленном убийстве на рыбалке

В сентябре 2019 года на реке Сосьва 30-летний Сергей Титов был ранен из ружья в голову. Через пять месяцев он скончался в больнице. Коркин проходил по делу свидетелем, однако 24 июля ему предъявили обвинение. По словам матери Титова, статья, по которой обвиняют Коркина, не предусматривает сурового наказания. Также она не верит, что выстрел был случайным.

Мы считаем, что это очень странно: взять чужое ружье и выстрелить в упор в голову. И будто это было по неосторожности. Нам говорили, что, когда Коркин выпьет, у него срывает башню, что ему нельзя употреблять. Я не знаю, что там было, но я не понимаю, как можно придумать, что он сам случайно застрелился, говорит Елена Титова.