Роспотребнадзор запретил проведение марафона «Европа-Азия» на несколько тысяч человек
Сегодня, 16:49ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге главный легкоатлетический марафон «Европа-Азия», намеченный на 2 августа, а также на который ожидалось прибытие нескольких тысяч человек, попал под запрет Роспотребнадзора, сообщает E1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Об этом заявил министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт.
Кроме того, объявил об отмене мероприятия и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Он написал, что данное решение было принято на заседании оперштаба. Он уверен, что в следующем году проведения мероприятия будет безопасным для всех его участников.
Раппопорт также рассказал, что регистрация на забег пройдена более чем тремя тысячами человек, причем не только из России, но и 10 других стран.
Напомним, 24 июля Куйвашев подписал указ о проведении марафона 2 августа. Организаторы рассчитывали, что мероприятие попадет в Книгу рекордов Гиннеса.
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