Роспотребнадзор запретил проведение марафона «Европа-Азия» на несколько тысяч человек

Кроме того, объявил об отмене мероприятия и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Он написал, что данное решение было принято на заседании оперштаба. Он уверен, что в следующем году проведения мероприятия будет безопасным для всех его участников.