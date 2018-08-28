64% жителей Нижнего Тагила уверены в завтрашнем дне

Жителей Уральского федерального округа расспросили об уверенности в завтрашнем дне и в будущем родного предприятия. Самыми уверенными среди свердловчан оказались жители Нижнего Тагила – 64% горожан видят завтрашний день в светлых тонах. На втором месте расположились екатеринбуржцы и тюменцы с 62%, тройку замыкают пермяки с 61%.

Самыми уверенными в будущем родного предприятия оказались жители Нижневартовска (81%). На втором месте находится Нижний Тагил, предприятия которого приносят уверенность 80% жителей. На третьем месте оказалась Тюмень (76%), следом за которой идут Сургут, Магнитогорск, Екатеринбург и Пермь, сообщает «Уралинформбюро». Самым пессимистичным оказался Курган, где уверенность составляет 69%.