Арестованный мэр Оренбурга обратился к школьникам с обложки дневников

Житель Оренбурга Владимир Тишин на своей странице в социальной сети Facebook выложил фотографию обложки дневника, на которой глава города Евгений Арапов обращается к школьникам.

Как дом складывается из множества кирпичиков, так и человек становится профессионалом в своем деле, духовно богатой личностью, шаг за шагом осваивая те знания и умения, которые получает сначала в школе, а потом в университете. Не ленись!напутствует Арапов юных жителей города.

Фото: Портал «56orb.ru»

Но присутствовать лично на одной из городских линеек у Евгения Сергеевича вряд ли получится. 14 августа он был задержан правоохранительными органами по подозрению во взяточничестве. В данный момент бывший мэр находится в СИЗО, сообщает портал «56orb.ru».