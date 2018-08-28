Арестованный мэр Оренбурга обратился к школьникам с обложки дневников

Для оренбургских школьников приготовили дневники, на обложке которых было размещено изображение главы города и его обращение к учащимся. Лично поздравить детей с началом нового учебного года градоначальник вряд ли сможет, так как находится под следствием по обвинению во взятке.
Житель Оренбурга Владимир Тишин на своей странице в социальной сети Facebook выложил фотографию обложки дневника, на которой глава города Евгений Арапов обращается к школьникам.
Как дом складывается из множества кирпичиков, так и человек становится профессионалом в своем деле, духовно богатой личностью, шаг за шагом осваивая те знания и умения, которые получает сначала в школе, а потом в университете. Не ленись!напутствует Арапов юных жителей города.
Но присутствовать лично на одной из городских линеек у Евгения Сергеевича вряд ли получится. 14 августа он был задержан правоохранительными органами по подозрению во взяточничестве. В данный момент бывший мэр находится в СИЗО, сообщает портал «56orb.ru».
На самом деле пост не о Евгении Сергеевиче, а о том, какая идиотская дурь — печатать портреты наемных менеджеров на дневниках первоклашек,отметил Тишин в своей заметке.