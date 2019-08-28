В Екатеринбурге продают квартиру бизнесмена за 18 миллионов рублей из-за долгов
Вчера, 21:51ОбществоФото: N1.RU
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На сайте N1 появилось объявление о продаже недвижимости, которая принадлежит екатеринбургскому бизнесмену, директору «Стальной продукции» и экс-руководителю ликвидированной компании «Интерсталь» Владимиру Федосеенко, сообщает «ЕТВ».
Сюжеты: Екатеринбург
Четырёхкомнатную квартиру, расположенную в клубном доме «Тихвин», выставили на продажу за 18,4 миллиона рублей. В ней есть детская, спальня, гостиная, оборудована просторная кухня и две ванные комнаты, на стенах — белые гипсовые фигуры обнаженных женщин и мужчин.
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Сумма, полученная от продажи квартиры, пойдёт на погашение банковского долга. Бизнесмен Федосеенко и его супруга взяли кредит на срок до конца мая 2020 года, но просрочили выплаты, и банк подал иск в суд. В 2016 году предпринимателя признали банкротом.
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