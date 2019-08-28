В Екатеринбурге продают квартиру бизнесмена за 18 миллионов рублей из-за долгов

Четырёхкомнатную квартиру, расположенную в клубном доме «Тихвин», выставили на продажу за 18,4 миллиона рублей. В ней есть детская, спальня, гостиная, оборудована просторная кухня и две ванные комнаты, на стенах — белые гипсовые фигуры обнаженных женщин и мужчин.

Сумма, полученная от продажи квартиры, пойдёт на погашение банковского долга. Бизнесмен Федосеенко и его супруга взяли кредит на срок до конца мая 2020 года, но просрочили выплаты, и банк подал иск в суд. В 2016 году предпринимателя признали банкротом.