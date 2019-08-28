Свердловчанка лишилась ноутбука из-за долга за электричество

Женщина не производила оплату за электроэнергию с декабря прошлого года, это привело к образованию задолженности в размере 11 тысяч рублей. У свердловчанки арестовали ноутбук. Для того, чтобы вернуть имущество, ей необходимо в десятидневный срок погасить задолженность, в противном случае технику реализуют в счет уплаты долга.