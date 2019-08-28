Свердловчанка лишилась ноутбука из-за долга за электричество
Сегодня, 09:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области при взаимодействии с судебными приставами провели рейд по должникам. В результате у одной из должниц арестовали ноутбук, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.
Женщина не производила оплату за электроэнергию с декабря прошлого года, это привело к образованию задолженности в размере 11 тысяч рублей. У свердловчанки арестовали ноутбук. Для того, чтобы вернуть имущество, ей необходимо в десятидневный срок погасить задолженность, в противном случае технику реализуют в счет уплаты долга.
В настоящий момент задолженность жителей региона за электроэнергию составляет около 700 миллионов рублей.
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