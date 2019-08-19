В северной зоне Урала за вывоз мусора накопились миллионные долги

В настоящий момент «Региональный информационный центр» обратился в суд с исковыми требованиями о взыскании текущей задолженности. В следующем месяце планируется подать более 50 тысяч заявлений о взыскании с граждан более 100 миллионов рублей, включая пени. Кроме того, 1,3 тысячи должников среди организаций получат претензии о погашении задолженности на общую сумму около 60 миллионов рублей. По заявлению РИЦ, претензионно-исковая работа будет вестись до полного погашения задолженности.