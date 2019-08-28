В Екатеринбурге женщины смогут отправить мужей на детектор лжи
Сегодня, 15:47ОбществоФото: В.Н. Горелых
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31 августа в Екатеринбурге в ЦПКиО состоится праздник силовиков «Служба — дни и ночи», для свердловчан будет организована развлекательная программа, в том числе женщины смогут проверить мужей на полиграфе, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
Праздник посвящен 100-летию со дня образования ГУ МВД России по Свердловской области. в 9 утра состоится спортивная эстафета, в которой посостязаются сотрудники МВД, МЧС, ГУФСИН и Росгвардии, а также члены их семей. Следом стартует игровая программа, организованная ГИБДД, в 10 часов утра состоится торжественное вручение паспортов юным свердловчанам.
Жены могут проверить своих мужей, или наоборот, на детекторе лжи. Для девчонок и мальчишек свои способности продемонстрируют специалист по аквагриму и фокусник, сообщил Валерий Горелых.
Кроме того, у входа в парк будет организована выставка спецтехники правоохранительных органов.
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