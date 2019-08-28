В Екатеринбурге женщины смогут отправить мужей на детектор лжи

Праздник посвящен 100-летию со дня образования ГУ МВД России по Свердловской области. в 9 утра состоится спортивная эстафета, в которой посостязаются сотрудники МВД, МЧС, ГУФСИН и Росгвардии, а также члены их семей. Следом стартует игровая программа, организованная ГИБДД, в 10 часов утра состоится торжественное вручение паспортов юным свердловчанам.

Жены могут проверить своих мужей, или наоборот, на детекторе лжи. Для девчонок и мальчишек свои способности продемонстрируют специалист по аквагриму и фокусник, сообщил Валерий Горелых.