Процедура продажи имущества затронула не только экс-депутата и олигарха Валерия Язева, но и его дочь Светлану, в отношении которой так же инициирована процедура банкротства. Суд уже продал её автомобиль BMW с торгов, пишет E1.

Процедуру инициировали сотрудники Сбербанка, в связи с образовавшимся долгом по кредитному обязательству Светланы Язевой. Она задолжала банку 170 миллионов рублей. В результате судом был назначен аукцион по продаже автомобиля. BMW X6M Светланы «ушел с молотка» за чуть больше чем за 2,5 миллиона рублей. По словам адвоката Светланы, в её собственности еще находятся квартира 118 квадратных метров и загородный коттедж. Отец Светланы Валерий Язев был признан банкротом в суде 14 августа. Свердловский экс-депутат Госдумы Валерий Язев признан банкротом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter