Автохам Игорь Новоселов, который знаменит мемом «Ты кому сигналишь, дядя?», отправился в СИЗО, сообщает «КП-Екатеринбург».

Новоселов дебоширил в отделении полиции №3, на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Суд Кировского района отправил мужчину в СИЗО на пять суток. Напомним, известность Новоселов приобрел в 2013 году из-за видеоролика «Ты кому сигналишь, дядя?». В нем Новоселов угрожает ножом мужчине, который просигналил ему из-за нарушения правил ПДД. А в 2014 года автохам получил два года лишения свободы за нападение на таксиста. «Ты кому сигналишь, дядя?». Автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов ждет суда

