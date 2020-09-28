Отмененные 10 лет назад перелеты из Екатеринбурга в Кемерово планируется возобновить

В планах авиакомпания Red Wings проводить перелеты на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Самолет будет совершать маршрут в Кемерово четыре раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга намечен на 8.00 по вторникам и субботам и на 13.20 по средам и воскресеньям. В пути пассажирам предстоит провести два с половиной часа. Последний раз прямые рейсы из уральской столицы до Кемерово совершались до сентября 2011 года.