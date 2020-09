В Нижнем Тагиле ликвидировали незаконную свалку с просроченной газировкой

В Нижнем Тагиле ликвидировали незаконную свалку с просроченной газированной водой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Проверка была организована после публикаций в СМИ, в которых говорилось о том, что пластиковые бутылки с просроченной газированной водой незаконно сбрасываются в водоохранной зоне реки Тагил. В мае 2020 года была проведена выездная проверка вместе с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. В результате было обнаружено около 300 бутылок с просрочкой на обочине дороги, которая ведет от поселка Евстюниха в сторону этнопарка «Ермаково городище». В мае 2020 года исковое заявление было направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. ГКУ Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обязали ликвидировать эту свалку. В настоящее время загрязнение участка устранено. Photo: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Напомним, мэрия Екатеринбурга начала ликвидировать тлеющую свалку на Уралмаше. Мэрия Екатеринбурга начала ликвидировать тлеющую свалку на Уралмаше

