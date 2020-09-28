В Нижнем Тагиле закончена работа над стрит-артом «Седой Урал кует победу»

В целом на работу ушло две недели. Картина «Седой Урал кует победу» давно стала одной из достопримечательностей Нижнего Тагила. Теперь ее репродукция хорошо заметна со стороны набережной. Также в 2021 году на привокзальной площади планируют установить памятную стелу в честь обретенного городом звания.