В Нижнем Тагиле закончена работа над стрит-артом «Седой Урал кует победу»

В Нижнем Тагиле закончена работа над стрит-артом «Седой Урал кует победу»

Сегодня, 20:10ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле закончена работа над стрит-артом «Седой Урал кует победу», сообщают в пресс-службе администрации города.

Картина появилась на фасаде дома № 76 на улице Горошникова. Художником Ильей Вьюговым было принято решение изобразить репродукцию известной картины Ивана Воскобойникова.

Люблю вносить в городское пространство яркие краски, создавать запоминающиеся образы,рассказал Илья.

В целом на работу ушло две недели. Картина «Седой Урал кует победу» давно стала одной из достопримечательностей Нижнего Тагила. Теперь ее репродукция хорошо заметна со стороны набережной. Также в 2021 году на привокзальной площади планируют установить памятную стелу в честь обретенного городом звания.

Напомним, стрит-арт заменил рисунок с паровозом и Драмтеатром, ранее красовавшийся на фасаде дома.

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