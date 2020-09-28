В Нижнем Тагиле закончена работа над стрит-артом «Седой Урал кует победу»

Картина появилась на фасаде дома № 76 на улице Горошникова. Художником Ильей Вьюговым было принято решение изобразить репродукцию известной картины Ивана Воскобойникова.
Люблю вносить в городское пространство яркие краски, создавать запоминающиеся образы,рассказал Илья.
В целом на работу ушло две недели. Картина «Седой Урал кует победу» давно стала одной из достопримечательностей Нижнего Тагила. Теперь ее репродукция хорошо заметна со стороны набережной. Также в 2021 году на привокзальной площади планируют установить памятную стелу в честь обретенного городом звания.
Напомним, стрит-арт заменил рисунок с паровозом и Драмтеатром, ранее красовавшийся на фасаде дома.