В Свердловской области назначен новый заместитель транспортного прокурора региона

Максим Суров в 1997 году был следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, после занимал должность прокурором управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. Затем он стал Орловским транспортным прокурором, а с 2014 года работал заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора. Также Максим Суворов был награжден знаком «За безупречную службу» и почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.