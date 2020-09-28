В Свердловской области назначен новый заместитель транспортного прокурора региона

В Свердловской области назначен новый заместитель транспортного прокурора региона

Сегодня, 19:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Старший советник юстиции Максим Суров вступил в должность заместителя уральского транспортного прокурора, сообщают в пресс-службе ведомства.

Максим Суров в 1997 году был следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, после занимал должность прокурором управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. Затем он стал Орловским транспортным прокурором, а с 2014 года работал заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора. Также Максим Суворов был награжден знаком «За безупречную службу» и почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

Напомним, 25 сентября начальник кинологической службы свердловского ГУ МВД подал в отставку.

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