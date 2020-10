На Урале женщина через суд добилась выплаты от мэрии за выселение из аварийного дома

В Кировграде женщина смогла добиться выплаты от мэрии за выселения из аварийного жилья, сообщает Е1.

Местная жительница обратилась в прокуратуру с просьбой проверить нарушение жилищного законодательства мэрией города. Поводом для обращения стало выселение из дома, который в 2017 году был признан аварийным и подлежащим сносу. В 2019 году администрация Кировграда начала переселять жильцов, с которыми были заключены договоры социального найма, в другие дома. Однако женщина, которая обратилась в прокуратуру, была собственницей квартиры в аварийном доме. Мэрия должна была заключить с ней соглашение об изъятии недвижимого имущества и выплатить 346 тысяч рублей. Но женщина денег так и не получила, так как их не оказалось в городском бюджете. Прокуратура в отношении администрации подала иск в суд с требованием выплатить деньги. Он был удовлетворен, администрация города перечислила женщине выкупную стоимость аварийного жилья. Напомним, мэрия Серова планировала восемь лет не расселять аварийный барак, однако суд отменил решение администрации. Мэрия Серова планировала восемь лет не расселять аварийный барак

