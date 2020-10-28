На Урале женщина через суд добилась выплаты от мэрии за выселение из аварийного дома

На Урале женщина через суд добилась выплаты от мэрии за выселение из аварийного дома

Сегодня, 10:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Кировграде женщина смогла добиться выплаты от мэрии за выселения из аварийного жилья, сообщает Е1.

Местная жительница обратилась в прокуратуру с просьбой проверить нарушение жилищного законодательства мэрией города. Поводом для обращения стало выселение из дома, который в 2017 году был признан аварийным и подлежащим сносу.

В 2019 году администрация Кировграда начала переселять жильцов, с которыми были заключены договоры социального найма, в другие дома. Однако женщина, которая обратилась в прокуратуру, была собственницей квартиры в аварийном доме.

Мэрия должна была заключить с ней соглашение об изъятии недвижимого имущества и выплатить 346 тысяч рублей. Но женщина денег так и не получила, так как их не оказалось в городском бюджете.

Прокуратура в отношении администрации подала иск в суд с требованием выплатить деньги. Он был удовлетворен, администрация города перечислила женщине выкупную стоимость аварийного жилья.

Напомним, мэрия Серова планировала восемь лет не расселять аварийный барак, однако суд отменил решение администрации.

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