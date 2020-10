В Нижнем Тагиле найден пропавший 13-летний мальчик

В Нижнем Тагиле нашли пропавшего вчера Матвея Митрофанова.

Он был обнаружен вечером того же дня, когда и пропал, в районе улицы Победы на Красном Камне. Сейчас сотрудники полиции разбираются в ситуации, они выясняют причину ухода подростка. Со слов несовершеннолетнего, он просто гулял, добрался до другого района на маршрутном такси. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Напомним, 13-летний Матвей Митрофанов пропал вчера, он ушел из дома около 10.00. Заявление в полицию написали его родители, так как раньше мальчик из дома не уходил. В Нижнем Тагиле пропал 13-летний подросток с темно-синим рюкзаком

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter