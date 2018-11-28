Свердловский Союз журналистов ждет извинений от Колесникова за «бестолочей»

Александр Левин заметил, что благодаря свободе слова, можно говорить все, однако говоря публично, необходимо думать.

Слово - не воробей. Вылетело - не поймаешь. Поэтому сейчас от народного избранника ждут новых слов. С извинениями. Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами. Но вот есть ли они? Хочется верить... написал на своей странице в социальной сети глава свердловского Союза журналистов.