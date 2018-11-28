Свердловский Союз журналистов ждет извинений от Колесникова за «бестолочей»
Глава свердловского Союза журналистов Александр Левин заявил, что депутат Александр Колесников должен принести извинения за оскорбление работников прессы.
Александр Левин заметил, что благодаря свободе слова, можно говорить все, однако говоря публично, необходимо думать.
Слово - не воробей. Вылетело - не поймаешь. Поэтому сейчас от народного избранника ждут новых слов. С извинениями. Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами. Но вот есть ли они? Хочется верить... написал на своей странице в социальной сети глава свердловского Союза журналистов.
Также слова о журналистах депутата Колесникова прокомментировал председатель гордумы Игорь Володин. В интервью URA.RU спикер заявил, что не поддерживает позицию Колесникова. По словам Володина с депутатом проведена беседа, и запланирована еще одна – с его коллегами. Также Володин принес извинения за оскорбительную речь своего коллеги.