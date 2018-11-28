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Свердловский Союз журналистов ждет извинений от Колесникова за «бестолочей»
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский Союз журналистов ждет извинений от Колесникова за «бестолочей»

Сегодня, 12:42ОбществоФото: личная страница facebook Александр Левин/alurlev
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