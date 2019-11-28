«Принять невозможно»: правительство отказалось делать 31 декабря выходным в 2019 году

Правительство принимает решение о переносе выходных дней всегда заранее, а потому сейчас сделать 31 декабря нерабочим не представляется возможным, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

По его словам, каждый работодатель вправе самостоятельно установить выходной на этот день.

Правительство обычно в октябре принимает решение о переносе (выходных) на следующий год, чтобы все выстроили свои графики. Централизованное решение просто принять невозможно, объяснил министр.