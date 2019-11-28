«Принять невозможно»: правительство отказалось делать 31 декабря выходным в 2019 году
Сделать 31 декабря выходным в 2019 году невозможно, сообщает ТАСС.
Правительство принимает решение о переносе выходных дней всегда заранее, а потому сейчас сделать 31 декабря нерабочим не представляется возможным, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
По его словам, каждый работодатель вправе самостоятельно установить выходной на этот день.
Правительство обычно в октябре принимает решение о переносе (выходных) на следующий год, чтобы все выстроили свои графики. Централизованное решение просто принять невозможно, объяснил министр.
Законопроект о введении дополнительного выходного дня 31 декабря был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатами ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке отмечается, что если день выпадает на рабочий, то работники не выполняют свои обязанности в полном объеме, потому что готовятся к празднику. При этом, инициатива не предполагает увеличения числа праздничных дней, указанных в Трудовом кодексе.