В Нижнем Тагиле шефы-наставники навестили трудных подростков

В 2019 году по решению руководства Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» шефы-наставники были закреплены за абсолютно всеми несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Наставники проверяют подростков по месту жительства, помогают в организации досуга и занятности, проводят разъяснительную работу с детьми и родителями. Всего за подростками закреплено 138 сотрудников полиции.

Накануне сотрудники ОП № 18 посетили подростков из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №2 Тагилстроевского района. В ходе общения с подростками выяснилось, что большинство из них не намерены в дальнейшем совершать противоправные действия.

В ходе встречи сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уделили особое внимание 14-летней девочке, которая регулярно уходила из дома.

Подросток поделилась, какие взаимоотношения у нее в семье, что она очень конфликтует со своей матерью, мама, в свою очередь, ее совсем не понимает, и еще девочка переживает, что у нее мало общения со своими друзьями, из-за того что ее поместили в реабилитационный центр.

После беседы полицейские порекомендовали девочке записаться в театральную секцию, так как у нее есть творческие увлечения. Также ребенка решили записать на консультацию к психологу, который поможет ей наладить общение с матерью.

Как рассказали в отделении по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское», количество фактов причинения насилия среди подростков уменьшилось с 2018 года на 14%. Таких результатов удалось добиться благодаря профилактической работе.