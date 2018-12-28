Глава Нижнего Тагила вручил подарки воспитаннику «Спутника» и детскому саду №29
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в преддверии Нового года вручил подарки подающему надежды воспитаннику «Спутника» и детскому саду №29.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил спортивную школу олимпийского резерва «Спутник» и пообщался с участниками международных детских игр, прошедших в Казани в начале декабря. Занявший второе место в лыжных гонках Кирилл Бельтюков получил в подарок от главы две пары лыж: классические и коньковые.
Также Владислав Пинаев посетил детский сад №29 на Вагонке. Дошкольникам мэр подарил 6 игровых планшетов. Гаджеты были обещаны учреждению во время празднования 50-летнего юбилея детского сада. Электронные устройства будут использованы для проведения занятий по математике, логике и художественно-эстетическому воспитанию.
Воспитанники дошкольного учреждения поздравили Пинаева новогодним выступлением и забавными поделками, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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