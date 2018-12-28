Глава Нижнего Тагила вручил подарки воспитаннику «Спутника» и детскому саду №29

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил спортивную школу олимпийского резерва «Спутник» и пообщался с участниками международных детских игр, прошедших в Казани в начале декабря. Занявший второе место в лыжных гонках Кирилл Бельтюков получил в подарок от главы две пары лыж: классические и коньковые.