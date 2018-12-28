Говорил женским голосом: екатеринбуржец обвиняется в мошенничестве на 11 млн рублей
Сегодня, 07:30ОбществоФото: pxhere.com
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Житель Екатеринбурга делал заказы на продукты питания и не оплачивал их. Для обмана поставщиков он выдавал себя за женщину и представлялся вымышленными именами.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина заключал договоры на поставку продуктов. Оплата должна была производиться на 21 день поставки продукции, чего обвиняемый не делал.
Для заключения договоров дистанционно екатеринбуржец представлялся вымышленными именами, изменял свой голос, в том числе говорил женским голосом. Для усыпления бдительности поставщиков он закупал товар по более низкой цене, оплачивал его, а затем заказывал продукты на более крупную сумму и не производил оплату.
Полученный товар обвиняемый перепродавал по более низкой цене. От действий екатеринбуржца пострадали пять компаний, которые понесли ущерб размером 11 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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