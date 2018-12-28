Говорил женским голосом: екатеринбуржец обвиняется в мошенничестве на 11 млн рублей

Мужчина заключал договоры на поставку продуктов. Оплата должна была производиться на 21 день поставки продукции, чего обвиняемый не делал.

Для заключения договоров дистанционно екатеринбуржец представлялся вымышленными именами, изменял свой голос, в том числе говорил женским голосом. Для усыпления бдительности поставщиков он закупал товар по более низкой цене, оплачивал его, а затем заказывал продукты на более крупную сумму и не производил оплату.