Юлдус Бахтиозина предоставила «компенсацию» тагильской художнице Алисе Горшениной

Напомним, художница и фотограф Юлдус Бахтиозина 24 декабря опубликовала трейлер своего арт-фильма «Дочь рыбака». В этот же день тагильская художница Алиса Горшенина опубликовала у себя в Instagram пост, где обвинила Юлдус в плагиате. Объектом спора стала маска в виде дома, с открывающимися дверями на лице. Как пишет Горшенина, такую маску она сделала год назад, задолго до выхода трейлера, о чём свидетельствуют публикации в её Instagram. Горшенина написала Бахтиозиной, после чего Юлдус ответила у себя в сторис, но не опровергла обвинения, а предъявила свои. Девушки так и не пришли к общему решению. Однако Горшенина заявила, что намерена не допустить выход фильма с использованием в нём плагиата.