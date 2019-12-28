Юлдус Бахтиозина предоставила «компенсацию» тагильской художнице Алисе Горшениной
27 декабря художница Юлдус Бахтиозина разместила у себя в Instagram пост, где «в качестве компенсации» разместила фото в маске-доме и подписала, что оно вдохновлено художницей из Нижнего Тагила Алисой Горшениной. Однако добавить имя девушки в титры фильма «Дочь рыбака» и признать плагиат отказалась.
Юлдус опубликовала пост с «компенсацией» после того, как 24 декабря Алиса Горшенина обвинила её в плагиате работы годовой давности.
В посте Юлдус поблагодарила Алису Горшенину за помощь в продвижении фильма и пригласила девушку в гости.
Однако большинство комментаторов увидели в посте Юлдус насмешку и иронию по отношению к тагильчанке.
Такого же мнения придерживается и сама уральская художница.
Её пост — ирония. Я же поиронизировать в данной ситуации не могу. То, что это плагиат, она не признаёт,рассказала TagilCity.ru Горшенина.
Напомним, художница и фотограф Юлдус Бахтиозина 24 декабря опубликовала трейлер своего арт-фильма «Дочь рыбака». В этот же день тагильская художница Алиса Горшенина опубликовала у себя в Instagram пост, где обвинила Юлдус в плагиате. Объектом спора стала маска в виде дома, с открывающимися дверями на лице. Как пишет Горшенина, такую маску она сделала год назад, задолго до выхода трейлера, о чём свидетельствуют публикации в её Instagram. Горшенина написала Бахтиозиной, после чего Юлдус ответила у себя в сторис, но не опровергла обвинения, а предъявила свои. Девушки так и не пришли к общему решению. Однако Горшенина заявила, что намерена не допустить выход фильма с использованием в нём плагиата.