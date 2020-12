Медик «скорой» Нижнего Тагила проведут несогласованный митинг против аутсорсинга

В Нижнем Тагиле планируется проведение несанкционированного митинга против перевода скорой помощи на аутсорсинг.

Накануне информация об этом появилась в пабликах Нижнего Тагила. Митинг должен состояться 29 декабря в 11.00 на Театральной площади. Я прочитал информацию в интернете, меня заинтересовало, поэтому решил идти,рассказал TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников. При этом он пояснил, что не знает о численности людей, которые будут присутствовать на акции протеста. Ранее медики хотели провести митинг, однако администрация Нижнего Тагила отказала им в этом, сославшись на ограничения по коронавирусу. Главврач скорой помощи Нижнего Тагила подписал соглашение о переводе на аутсорсинг Напомним, 24 декабря главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов подписал соглашение о переводе на аутсорсинг с ООО «РТ-Социальная сфера». При этом водители учреждения продолжают борьбу с передачей автопарка в частные руки.

