Медик «скорой» Нижнего Тагила проведут несогласованный митинг против аутсорсинга

Накануне информация об этом появилась в пабликах Нижнего Тагила. Митинг должен состояться 29 декабря в 11.00 на Театральной площади.
Я прочитал информацию в интернете, меня заинтересовало, поэтому решил идти,рассказал TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников.
При этом он пояснил, что не знает о численности людей, которые будут присутствовать на акции протеста.
Ранее медики хотели провести митинг, однако администрация Нижнего Тагила отказала им в этом, сославшись на ограничения по коронавирусу.
Напомним, 24 декабря главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов подписал соглашение о переводе на аутсорсинг с ООО «РТ-Социальная сфера». При этом водители учреждения продолжают борьбу с передачей автопарка в частные руки.