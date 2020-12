Главврач скорой помощи Нижнего Тагила подписал соглашение о переводе на аутсорсинг

24 декабря в Нижнем Тагиле главный врач скорой помощи подписал соглашение с компанией-аутсорсером ООО «РТ-Социальная сфера».

Документ подписали главврач скорой помощи Сергей Безбородов и заместитель гендиректора общества Влада Буланова, рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников. В соглашении (имеется в распоряжении редакции) оговорен ряд вопросов, касающихся размера оплаты труда водителей. Оклад за фактически отработанное время составит не менее 12 783 рублей. Нижний порог зарплаты, согласно документу, будет не менее 32 тысяч рублей. Также предусмотрены компенсирующие и стимулирующие выплаты за ночное дежурство. Поддержание чистоты автомобиля, оказание помощи бригаде медиков в транспортировке пациентов, соблюдение правил пожарной безопасности также будут поощряться выплатами. Кроме того работодатель обещает сохранить оплачиваемый отпуск и выплаты за работу с больными коронавирусом. Договоры с работниками должны быть подписаны до 21 января 2021 года. По словам Смольникова, им обещали трехстороннее соглашение, в котором должны были участвовать и водители. Мы все равно будем противостоять, у нас есть еще месяц до подписания договора. Надеемся достучаться до генеральной прокуратуры и разорвать контракт, мы нашли очень много нарушений. На собрании нам опять рассказывали сказки о том, как будет все шикарно, обещают суперусловия. Прям не работа, а сказка,рассказал Смольников. Он отметил, что в крайнем случае медики будут настаивать на том, чтобы вагонскую подстанцию оставили государственной. На одну подстанцию хватит автопарка из 10 машин в отличном состоянии, которые есть сейчас. На них можно спокойно работать три года без замены, говорят работники скорой. Напомним, медики скорой помощи Нижнего Тагила протестуют против передачи автопарка в частные руки. Они пишут петиции, записывают видео, обращаются к властям. Но пока прийти к соглашению, которое устроило бы всех, не удается. Водители скорой Нижнего Тагила создадут петицию против аутсорсинга на имя Путина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter