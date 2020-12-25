Главврач скорой помощи Нижнего Тагила подписал соглашение о переводе на аутсорсинг

Мы все равно будем противостоять, у нас есть еще месяц до подписания договора. Надеемся достучаться до генеральной прокуратуры и разорвать контракт, мы нашли очень много нарушений. На собрании нам опять рассказывали сказки о том, как будет все шикарно, обещают суперусловия. Прям не работа, а сказка,рассказал Смольников.