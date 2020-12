Работники скорой Нижнего Тагила раскритиковали заявление Куйвашева об аутсорсинге

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции заявил, что аутсорсинг на скорой помощи в Нижнем Тагиле необходим из-за изношенности автопарка. Представитель этой службы Михаил Смольников не считает эти слова губернатора правдой.

На самом деле это не так, и мы об этом говорим прямо. Машины находятся в хорошем состоянии, мы записывали видео об этом. У губернатора был заготовленный шаблон, по которому он и отвечал,рассказал TagilCity.ru член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников. Также он рассказал, что медики готовят новое видеообращение для опровержения слов губернатора. Они хотят обратиться к Куйвашеву с вопросом, для чего в контракт включен пункт о передачи автопарка индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Второй вопрос — это стоимость услуг, которые будет поставлять компания. Они будут стоить в полтора раза больше, чем в Самаре и Кемеровской области и обойдутся в два раза выше, чем в Екатеринбурге,рассказал Михаил. Тагильчане уверены, что в Свердловской области есть другие города, где машины требуют обновления. Евгений Куйвашев заявил о потребности в замене автопарка скорой помощи Нижнего Тагила Напомним, в прошедшие выходные представители скорой помощи Нижнего Тагила провели встречу с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым, омбудсменом Татьяной Мерзляковой и председателем комитета по соцполитике Законодательного собрания Вячеславом Погудиным. Протестующие пригласили на мероприятие эксперта по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяну Валуеву. После личного общения Валуевой и Карлова у медиков стало больше шансов на отмену перехода на аутсорсинг. Смерть и бахилы: истории об отношениях пациентов и врачей «скорой» в Нижнем Тагиле

