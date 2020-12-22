Работники скорой Нижнего Тагила раскритиковали заявление Куйвашева об аутсорсинге

Работники скорой Нижнего Тагила раскритиковали заявление Куйвашева об аутсорсинге

Сегодня, 19:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции заявил, что аутсорсинг на скорой помощи в Нижнем Тагиле необходим из-за изношенности автопарка. Представитель этой службы Михаил Смольников не считает эти слова губернатора правдой.

На самом деле это не так, и мы об этом говорим прямо. Машины находятся в хорошем состоянии, мы записывали видео об этом. У губернатора был заготовленный шаблон, по которому он и отвечал,рассказал TagilCity.ru член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников.

Также он рассказал, что медики готовят новое видеообращение для опровержения слов губернатора. Они хотят обратиться к Куйвашеву с вопросом, для чего в контракт включен пункт о передачи автопарка индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Второй вопрос — это стоимость услуг, которые будет поставлять компания. Они будут стоить в полтора раза больше, чем в Самаре и Кемеровской области и обойдутся в два раза выше, чем в Екатеринбурге,рассказал Михаил.

Тагильчане уверены, что в Свердловской области есть другие города, где машины требуют обновления.

Напомним, в прошедшие выходные представители скорой помощи Нижнего Тагила провели встречу с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым, омбудсменом Татьяной Мерзляковой и председателем комитета по соцполитике Законодательного собрания Вячеславом Погудиным. Протестующие пригласили на мероприятие эксперта по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяну Валуеву. После личного общения Валуевой и Карлова у медиков стало больше шансов на отмену перехода на аутсорсинг.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
скорая помощьНижний Тагилаутсорсинг
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы