Водители скорой Нижнего Тагила создадут петицию против аутсорсинга на имя Путина

Водители скорой помощи Нижнего Тагила планируют составить петицию против перевода автопарка на аутсорсинг и адресовать ее президенту РФ Владимиру Путину.

Опираться планируется на петицию, созданную Татьяной Валуевой в 2016 году, рассказал TagilCity.ru член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников. Тогда ее подписали 170 человек. В петиции планируется озвучить просьбу к президенту РФ Владимиру Путину, дать поручение оценить все предпосылки появления в России явления «аутсорсинг транспортных услуг при оказании скорой и неотложной медицинской помощи». По мнению водителей, это позволит иначе посмотреть на решение вопроса об обновлении транспортного парка скорой помощи. Кроме того, авторы попросят поручить провести анализ социальных и экономических рисков данной модели работы и провести общественные слушания по этому вопросу в Общественной палате России. Напомним, 22 декабря на пресс-конференции губернатору Евгению Куйвашеву был задан вопрос по поводу перевода автопарка скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг. Он заявил, что транспорту требуется обновление. Куйвашев отметил, что аутсорсинг позволяет привлечь дополнительные средства, а также разгрузить медиков и водителей. Однако водители раскритиковали заявление губернатора, заявив, что автомобили находятся в хорошем состоянии. Работники скорой Нижнего Тагила раскритиковали заявление Куйвашева об аутсорсинге

