Водители скорой Нижнего Тагила создадут петицию против аутсорсинга на имя Путина

Напомним, 22 декабря на пресс-конференции губернатору Евгению Куйвашеву был задан вопрос по поводу перевода автопарка скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг. Он заявил, что транспорту требуется обновление. Куйвашев отметил, что аутсорсинг позволяет привлечь дополнительные средства, а также разгрузить медиков и водителей. Однако водители раскритиковали заявление губернатора, заявив, что автомобили находятся в хорошем состоянии.