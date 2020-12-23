Водители скорой Нижнего Тагила создадут петицию против аутсорсинга на имя Путина

Водители скорой Нижнего Тагила создадут петицию против аутсорсинга на имя Путина

Сегодня, 13:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Водители скорой помощи Нижнего Тагила планируют составить петицию против перевода автопарка на аутсорсинг и адресовать ее президенту РФ Владимиру Путину.

Опираться планируется на петицию, созданную Татьяной Валуевой в 2016 году, рассказал TagilCity.ru член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников. Тогда ее подписали 170 человек.

В петиции планируется озвучить просьбу к президенту РФ Владимиру Путину, дать поручение оценить все предпосылки появления в России явления «аутсорсинг транспортных услуг при оказании скорой и неотложной медицинской помощи». По мнению водителей, это позволит иначе посмотреть на решение вопроса об обновлении транспортного парка скорой помощи.

Кроме того, авторы попросят поручить провести анализ социальных и экономических рисков данной модели работы и провести общественные слушания по этому вопросу в Общественной палате России.

Напомним, 22 декабря на пресс-конференции губернатору Евгению Куйвашеву был задан вопрос по поводу перевода автопарка скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг. Он заявил, что транспорту требуется обновление. Куйвашев отметил, что аутсорсинг позволяет привлечь дополнительные средства, а также разгрузить медиков и водителей. Однако водители раскритиковали заявление губернатора, заявив, что автомобили находятся в хорошем состоянии.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
скорая помощьмедикиНижний Тагилаутсорсинг
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы