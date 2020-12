На Урале суд продлил арест сбившему насмерть 15-летнюю девочку водителю

Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию об отказе продления срока ареста водителя, который насмерть сбил 15-летнюю девочку в Волчанске, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчина обвиняется в том, что 12 сентября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 15-летнюю девочку. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия. В результате ДТП несовершеннолетняя скончалась от полученных травм. Водителю грозит срок от пяти до 12 лет. 11 декабря Карпинский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого. В связи с этим прокуратура подала апелляцию. Суд продлил арест водителя до 17 февраля 2021 года, он взят под стражу в зале суда. Напомним, 15-летняя девочку сбил в Волчанске предприниматель на Volkswagen Touareg. Его задержали через полчаса после того, как он скрылся. По словам мужчины, во время ДТП он был трезвым, а алкоголь выпил после. Подозреваемому в смертельном ДТП уральскому бизнесмену продлили арест

