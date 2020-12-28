На Урале суд продлил арест сбившему насмерть 15-летнюю девочку водителю

Мужчина обвиняется в том, что 12 сентября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 15-летнюю девочку. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия. В результате ДТП несовершеннолетняя скончалась от полученных травм.
Водителю грозит срок от пяти до 12 лет.
11 декабря Карпинский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого. В связи с этим прокуратура подала апелляцию. Суд продлил арест водителя до 17 февраля 2021 года, он взят под стражу в зале суда.
Напомним, 15-летняя девочку сбил в Волчанске предприниматель на Volkswagen Touareg. Его задержали через полчаса после того, как он скрылся. По словам мужчины, во время ДТП он был трезвым, а алкоголь выпил после.