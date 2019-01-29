7 рабочих групп будут готовить Екатеринбург к празднованию 300-летия
Профильные группы для подготовки празднования 300-летия столицы Свердловской области созданы указом губернатора Евгения Куйвашева. Они начнут работу по семи направлениям.
Созданные группы начнут работать в направлении развития социальной сферы, сферы капитального строительства и землепользования, проведению капитальных ремонтов государственной и муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия. Часть групп возьмёт на себя подготовку в направлении благоустройства, транспорта и экологии, разработку программы празднования юбилея Екатеринбурга. Область ЖКХ и рынка потребительских услуг также будет взята на контроль созданными группами.
Со слов губернатора Свердловской области итогом работы по всем обозначенным направлениям станет преображённый Екатеринбург, как один из самых современных и преуспевающих мегаполисов, передаёт «Областная газета».
Подготовка к юбилею заключается не только в проведении праздничных мероприятий, но и в масштабной работе по развитию городского пространства, благоустройству городской среды, улучшению транспортной инфраструктуры, появлению новых знаковых объектов, системному росту качества жизни екатеринбуржцев,отметил Евгений Куйвашев.
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