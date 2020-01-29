Ранее судимый тагильчанин задержан с 10 граммами мефедрона
В Нижнем Тагиле задержали ранее судимого 28-летнего жителя Тагилстроевского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
За мужчиной вели наблюдение оперативники. По имеющейся информации, тагильчанин был причастен к незаконному обороту наркотических средств. Поздним вечером подозреваемый в компании товарища на такси отправились в сторону выезда из города, в частном секторе они вышли из машины и проследовали в направлении лесного массива. Оперативники предположили, что мужчины ищут «закладку». Когда тагильчане, вызвав другую машину такси, возвращались в город, были задержаны на автозаправке.
При досмотре у подозреваемого в нижнем белье обнаружился сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в пакете находились 10 граммов мефедрона (сильнодействующее синтетическое вещество, вызывающее быстрое привыкание).
В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Ранее он неоднократно был судим за имущественные преступления.