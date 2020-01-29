Ранее судимый тагильчанин задержан с 10 граммами мефедрона

За мужчиной вели наблюдение оперативники. По имеющейся информации, тагильчанин был причастен к незаконному обороту наркотических средств. Поздним вечером подозреваемый в компании товарища на такси отправились в сторону выезда из города, в частном секторе они вышли из машины и проследовали в направлении лесного массива. Оперативники предположили, что мужчины ищут «закладку». Когда тагильчане, вызвав другую машину такси, возвращались в город, были задержаны на автозаправке.