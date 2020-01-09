В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Он предлагает дополнить статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях новым пунктом. В нем будет указана ответственность за пропаганду наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и растений, в которых содержатся запрещенные вещества.

Так, для простых граждан штрафы составят от пяти до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических — от одного миллиона до 1,5 миллионов рублей. Кроме того, деятельность юридических лиц могут приостанавливать до 90 суток.