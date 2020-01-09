В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Вчера, 22:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Правительством России в Госдуму был внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Он предлагает дополнить статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях новым пунктом. В нем будет указана ответственность за пропаганду наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и растений, в которых содержатся запрещенные вещества.
Так, для простых граждан штрафы составят от пяти до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических — от одного миллиона до 1,5 миллионов рублей. Кроме того, деятельность юридических лиц могут приостанавливать до 90 суток.
Инициативу ужесточения наказания за пропаганду наркотических веществ в интернете выдвинуло Министерство внутренних дел России.
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