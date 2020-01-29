В Москве по делу Голунова задержаны пять бывших сотрудников УВД
Пятеро бывших сотрудников УВД по ЗАО, проходящих по делу о фальсификации материалов в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержаны в Москве, сообщает Baza.
Задержание бывших силовиков подтвердил сам журналист, а также Следственный комитет. Сейчас задержанных допрашивают.
По данным ТАСС, задержаны бывшие оперативники Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, а также экс-начальник отдела Андрей Щиров.
В отношении полицейских, проводивших задержание Голунова в 2019 году, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Иван Голунов по делу признан потерпевшим.
Напомним, Голунов был задержан в Москве шестого июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, якобы у журналиста при себе были свертки с белым веществом. История вызвала общественный резонанс. По всей стране проводились компании в поддержку Голунова, а оперативники не смогли предъявить доказательства вины.