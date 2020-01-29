В Москве по делу Голунова задержаны пять бывших сотрудников УВД

В отношении полицейских, проводивших задержание Голунова в 2019 году, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Иван Голунов по делу признан потерпевшим.

Напомним, Голунов был задержан в Москве шестого июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, якобы у журналиста при себе были свертки с белым веществом. История вызвала общественный резонанс. По всей стране проводились компании в поддержку Голунова, а оперативники не смогли предъявить доказательства вины.