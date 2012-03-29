В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 5 детсадовских групп

Всего по области приостановлен образовательный процесс в 26 группахдошкольных образовательных учреждений. Также закрыто два класса вшколах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что число заразившихся ОРВИ в Нижнем Тагиле растет. По данным медиков, запредыдущую неделю к медикам обратились 2 тысячи тагильчан с симптомамиОРВИ. Это на 8,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в регионе за прошлую неделю зарегистрировано 23,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Весной «подхватить» ОРВИ очень легко: легкая одежда, промокание ног,отсутствие шапки на голове, снижение иммунитета после долгой зимы – всеэто может спровоцировать развитие заболевания, напоминают специалисты Роспортербнадзора.

Особенно опасно недооцененное заболевание. К сожалению, немало печальныхпримеров, когда грипп, принимаемой за банальное ОРВИ, провоцировалразвитие пневмоний, давал осложнение на сердце, головной мозг, приводя клетальным исходам сообщает пресс-служба областногоРоспортебнадзора.

Медики рекомендуют есть овощи (желательно нового сезона), фрукты, мясныеи рыбные блюда, принимать витамины, укреплять иммунитет прогулками навоздухе, плаванием, занятием спортом.

Необходимо также чаще проводить влажную уборку, проветривать помещения ипо возможности ограничить посещение мест большого скопления людей. Припоявлении первых симптомов заболевания специалисты советуют остатьсядома и вызвать врача.