СвЖД не стала увеличивать число рейсов до Екатеринбурга из-за снегопада
Свердловская железная дорога не стала увеличивать количество рейсов из Нижнего Тагила в Екатеринбург несмотря на удвоение пассажиропотока из-за неблагоприятных погодных условий, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе компании.
Утром 29 апреля тагильчане жаловались в соцсетях на невозможность добраться до Екатеринбурга: билеты на скоростной поезд «Ласточка» раскупили, а междугородние рейсы автобусов отменили.
Пассажиров, желающих ехать на «Ласточке», было больше, чем обычно. Поэтому им предлагалось ехать стоя, но цена этого билета была равна стоимости проезда на обычном электропоезде, добавили в СвЖД.
Сейчас проблем с железнодорожными билетами до столицы Среднего Урала нет, добавили в компании.
Все рейсы автобусов отправлением с автовокзала Нижнего Тагила были сегодня отменены на основании предписания ГИБДД, сообщается на сайте автоперевозчика. Накануне из-за обильного снегопада движение по автодороге Екатеринбург — Серов было затруднено. Больше четырёх часов транспорт двигался со скоростью 20-30 километров в час. Водители были вынуждены сворачивать на «старый тракт», а рейсовые автобусы и маршрутки долгое время стояли в 50-километровом заторе. Сейчас на трассе работают сотрудники МЧС и ГИБДД.
Ситуацию с дорогами после снегопада обсудили на экстренном заседании штаба в администрации Нижнего Тагила 29 апреля. По информации пресс-службы мэрии, спецтехника работала в выходные круглосуточно — в воскресенье «Тагилдорстрой» вывел на дороги 27 единиц техники, «УБТ-сервис» — 40. Однако этого было недостаточно — по информации ГИБДД, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле произошло больше 30 аварий. Основными причинами ДТП в госавтоинспекции назвали несоблюдение скоростного режима и несоответствие шин погодным условиям (многие автолюбители уже поменяли резину на летнюю).