СвЖД не стала увеличивать число рейсов до Екатеринбурга из-за снегопада

Утром 29 апреля тагильчане жаловались в соцсетях на невозможность добраться до Екатеринбурга: билеты на скоростной поезд «Ласточка» раскупили, а междугородние рейсы автобусов отменили.

Пассажиров, желающих ехать на «Ласточке», было больше, чем обычно. Поэтому им предлагалось ехать стоя, но цена этого билета была равна стоимости проезда на обычном электропоезде, добавили в СвЖД.

Сейчас проблем с железнодорожными билетами до столицы Среднего Урала нет, добавили в компании.

Все рейсы автобусов отправлением с автовокзала Нижнего Тагила были сегодня отменены на основании предписания ГИБДД, сообщается на сайте автоперевозчика. Накануне из-за обильного снегопада движение по автодороге Екатеринбург — Серов было затруднено. Больше четырёх часов транспорт двигался со скоростью 20-30 километров в час. Водители были вынуждены сворачивать на «старый тракт», а рейсовые автобусы и маршрутки долгое время стояли в 50-километровом заторе. Сейчас на трассе работают сотрудники МЧС и ГИБДД.