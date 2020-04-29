Мэр Екатеринбурга ответил на предостережение Генпрокуратуры РФ из-за вспышек COVID-19
Сегодня, 13:59ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ответ на предостережение замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева из-за вспышек коронавируса в больницах города заявил, что делать выводы о причинах случившегося преждевременно, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По его словам, на данный момент проводится расследование вспышки инфекции в ЦГКБ № 1. Только после получения результатов будет принято решение.
Правовой департамент мэрии назвал предостережение профилактической мерой, которая нацелена на недопущение нарушений законодательства. Там добавили, что ситуация под контролем администрации и главы города. Кроме того, они работают с прокуратурой и Роспотребнадзором.
В начале недели замгенпрокурора Ткачев направил Высокинскому предостережение из-за вспышек коронавируса в больницах города. При этом представитель ведомства посчитал, что мэрия не приняла меры по усилению санитарно-эпидемического контроля, чтобы предупредить массовое заражение пациентов и врачей.
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