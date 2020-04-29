Мэр Екатеринбурга ответил на предостережение Генпрокуратуры РФ из-за вспышек COVID-19

По его словам, на данный момент проводится расследование вспышки инфекции в ЦГКБ № 1. Только после получения результатов будет принято решение.

Правовой департамент мэрии назвал предостережение профилактической мерой, которая нацелена на недопущение нарушений законодательства. Там добавили, что ситуация под контролем администрации и главы города. Кроме того, они работают с прокуратурой и Роспотребнадзором.