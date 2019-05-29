Семеро налетчиков на ТЦ «Кит» осуждены в Екатеринбурге

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Семеро молодых людей получили от 5 до 6 лет 4 месяцев колонии за совершенное в Екатеринбурге разбойное нападение в ТЦ «Кит», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2017 году 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, совершили разбойное нападение на торговый центр. Часть подростков отвлекала внимание охранников, еще несколько преступников ждали подельников в машине.
У молодых людей при себе были деревянные палки и камни. Злоумышленники избили палками охранников ТЦ, после чего вскрыли павильоны салонов сотовой связи. Им удалось похитить оттуда технику на сумму более 900 тысяч рублей.
Один нападавший был задержан на месте преступления. В феврале трое несовершеннолетних, проходивших по делу, были осуждены и получили от 3,5 до 4 лет колонии.
Семеро налетчиков получили от 5 до 6 лет 4 месяцев колонии, еще трое находятся в розыске.
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