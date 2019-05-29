Суд присяжных оправдал обвиняемого в заказном убийстве бизнесмена из Екатеринбурга

Присяжные единогласно признали обвиняемого невиновным в заказном убийстве, которое произошло в 2011 году. Подсудимый был освобождён из-под стражи в зале суда.

Ашота Арутюняна убили на улице Белинского на пути к дому. Убийца подошел сзади и выстрелил бизнесмену в затылок. Также киллер выстрелил в сторону охранников, которые ждали Арутюняна во дворе, но промахнулся.

Уголовное дело долгое время было бесфигурантным. Задержать подозреваемого удалось только в 2018 году в Чечне. Обвиняемый настаивал на своей невиновности и требовал, чтобы дело об убийстве рассмотрел суд присяжных.