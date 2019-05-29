Суд присяжных оправдал обвиняемого в заказном убийстве бизнесмена из Екатеринбурга
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве екатеринбургского бизнесмена Ашота Арутюняна, сообщает пресс-служба облсуда.
Присяжные единогласно признали обвиняемого невиновным в заказном убийстве, которое произошло в 2011 году. Подсудимый был освобождён из-под стражи в зале суда.
Ашота Арутюняна убили на улице Белинского на пути к дому. Убийца подошел сзади и выстрелил бизнесмену в затылок. Также киллер выстрелил в сторону охранников, которые ждали Арутюняна во дворе, но промахнулся.
Уголовное дело долгое время было бесфигурантным. Задержать подозреваемого удалось только в 2018 году в Чечне. Обвиняемый настаивал на своей невиновности и требовал, чтобы дело об убийстве рассмотрел суд присяжных.
В феврале 2019 года облсуд оставил в силе приговор по делу о заказном убийстве еще одного предпринимателя из Екатеринбурга Ашота Григоряна. Ранее уголовное дело также было рассмотрено присяжными. Заказчик и исполнитель получили по 14 лет тюрьмы.