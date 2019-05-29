В Свердловской области будут судить банду наркоторговцев
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин и двух мужчин, обвиняемых в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
В октябре 2017 года обвиняемы занимались торговлей наркотиками на территории Серова, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя. Банда арендовала квартиру, где занималась фасовкой наркотических средств, а затем размещала их в тайниках. Связь с покупателями осуществлялась по средствам интернета и бота в одном из мессенджеров. В мае 2018 года реализаторы наркотических веществ были задержаны сотрудниками ОВД Серова и ФСБ. У них были обнаружены наркотики массой более одного килограмма. Также в ходе оперативных мероприятий изъяты весы, применявшиеся для фасовки товара, и сопутствующий инвентарь.
Специалисты ЭКЦ ГУ МВД области провели 25 сложных комплексных химических, биологических и дактилоскопических судебных экспертиз. Исследование подтвердило причастность задержанных к наркобизнесу,сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В отношении наркоторговцев возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 30 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Все участники преступной группировки отрицали свою причастность к преступлению, однако собранных доказательств хватило для утверждения обвинительного заключения. Один из участников банды, житель Нижнего Тагила, уже отбывает наказание за совершенное ранее преступление, в отношении второго мужчины до суда применено ограничение в совершении некоторых действий. Женская часть банды находится под подпиской о невыезде.
Материалы дела направлены в суд. Наркоторговцам из Свердловской области грозит лишение свободы сроком до 20 лет.