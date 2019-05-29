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#домахорошо
В Свердловской области будут судить банду наркоторговцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области будут судить банду наркоторговцев

Сегодня, 14:02ОбществоФото: Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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