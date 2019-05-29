В Свердловской области будут судить банду наркоторговцев

В октябре 2017 года обвиняемы занимались торговлей наркотиками на территории Серова, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя. Банда арендовала квартиру, где занималась фасовкой наркотических средств, а затем размещала их в тайниках. Связь с покупателями осуществлялась по средствам интернета и бота в одном из мессенджеров. В мае 2018 года реализаторы наркотических веществ были задержаны сотрудниками ОВД Серова и ФСБ. У них были обнаружены наркотики массой более одного килограмма. Также в ходе оперативных мероприятий изъяты весы, применявшиеся для фасовки товара, и сопутствующий инвентарь.