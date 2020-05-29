Нижний Тагил получит в безвозмездное пользование здание ДОСААФ

После обращения к фракции КПРФ 17-ти общественных организаций, он с коллегами обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и руководству ДОСААФ с просьбой о передаче здания в безвозмездное пользование администрации Нижнего Тагила.

Он отметил, что после того, как здание будет передано, в нем сделают ремонт, а также восстановят деятельность детских спортивных патриотических клубов на базе данного объекта.