Нижний Тагил получит в безвозмездное пользование здание ДОСААФ
Сегодня, 16:42ОбществоФото: Личная страница Александра Ивачева на Facebook
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Центральный Совет ДОСААФ передаст в безвозмездное пользование Нижнему Тагилу здание, которое не используется уже в больше трех лет, сообщил TagilCity.ru депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Ивачев.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
После обращения к фракции КПРФ 17-ти общественных организаций, он с коллегами обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и руководству ДОСААФ с просьбой о передаче здания в безвозмездное пользование администрации Нижнего Тагила.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Он отметил, что после того, как здание будет передано, в нем сделают ремонт, а также восстановят деятельность детских спортивных патриотических клубов на базе данного объекта.
Согласно документам, опубликованным на странице депутата в соцсети, здание располагается по адресу: улица Красногвардейская, 13.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей