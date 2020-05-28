Ивачев: на Урале не будут вводить постоянный запрет на продажу алкоголя после 19.00

Ранее стало известно, что власти региона планируют сохранить ограничение на продажу алкоголя в вечернее время и после пандемии коронавируса. Как заявляла председатель заксобрания Людмила Бабушкина, соответствующий законопроект будет рассмотрен 9 июня.

Однако, по словам Ивачева, «на деле все оказалось не так». Парламент предоставит губернатору возможность самостоятельно вводить дополнительные ограничения, но это не значит, что после снятия режима повышенной готовности все останется как и сейчас.