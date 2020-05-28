Фото: Личная страница Александра Ивачева ВКонтакте
Ивачев: на Урале не будут вводить постоянный запрет на продажу алкоголя после 19.00
Сегодня, 14:13Общество
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Введенный в Свердловской области запрет на продажу алкогольной продукции с 19.00 до 10.00, в связи с пандемией короновируса, не будет принят в дальнейшем в качестве закона, написал в своем Facebook депутат парламента региона Александр Ивачев.
Сюжеты: Коронавирус
Ранее стало известно, что власти региона планируют сохранить ограничение на продажу алкоголя в вечернее время и после пандемии коронавируса. Как заявляла председатель заксобрания Людмила Бабушкина, соответствующий законопроект будет рассмотрен 9 июня.
Однако, по словам Ивачева, «на деле все оказалось не так». Парламент предоставит губернатору возможность самостоятельно вводить дополнительные ограничения, но это не значит, что после снятия режима повышенной готовности все останется как и сейчас.
Напомним, ограничение по продаже алкоголя с 10.00 до 19.00 было введено с 20 апреля. Так, в вечернее время и рано утром торговать спиртным запрещено.
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