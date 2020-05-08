Власти Свердловской области планируют навсегда запретить продажу алкоголя после 19.00
Сегодня, 18:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Заксобрание Свердловской области в начале июня рассмотрит новый законопроект, согласно которому продажа алкоголя после 19.00 будет запрещена. Об этом рассказала председатель заксобрания Людмила Бабушкина, пишет 66.ру.
По ее словам, законопроект будет рассматриваться 9 июня. Время продажи будет сокращено с 23 до 19 часов.
В связи с принятиeм федерaльного закoна о так нaзываемых «рaзливайках», мы будeм рассмaтривать изменeние соответственнoго регионaльного закoна,отметила Бабушкина.
Ранее Госдума приняла закон, запрещающий торговать алкоголем в кафе в жилых домах, если площадь заведения меньше 20 квадратный метров. Такие меры направлены на борьбу с пивнушками в жилых домах.
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