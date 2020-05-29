В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое» на 450 тысяч рублей
Сегодня, 17:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд оштрафовал юрлицо, которое несет ответственность за логистический центр «Красное и Белое» в Екатеринбурге, на 450 тысяч рублей, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Как рассказали в облсуде, ООО «Абсолют» было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Назначенный штраф в размере 450 тысяч рублей необходимо заплатить в течение 60 дней.
Напомним, что 27 мая прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении торговой сети за нарушение санитарных норм, в результате чего 136 сотрудников заразились коронавирусом.
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