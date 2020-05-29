В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое» на 450 тысяч рублей

Как рассказали в облсуде, ООО «Абсолют» было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Назначенный штраф в размере 450 тысяч рублей необходимо заплатить в течение 60 дней.