В горевший центр культуры в Екатеринбурге запретят вход из-за возможных обрушений

Об этом изданию рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского района. Кроме того, властями будет назначено проведение технической экспертизы для оценки состояния здания.

Также отмечается, что заключение экспертов передадут главе Екатеринбурга, чтобы он принял решение о «судьбе этого строения».

В пресс-службе отметили, что на место происшествия также прибыли председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин и депутат Владимир Стругов.