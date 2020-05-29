В горевший центр культуры в Екатеринбурге запретят вход из-за возможных обрушений
Сегодня, 09:50ОбществоФото: Яндекс
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В Екатеринбурге будет введен запрет на посещение здания центра культуры «Орджоникидзевский» из-за возможного обрушения несущей стены после пожара, который произошел после пожара, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом изданию рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского района. Кроме того, властями будет назначено проведение технической экспертизы для оценки состояния здания.
Также отмечается, что заключение экспертов передадут главе Екатеринбурга, чтобы он принял решение о «судьбе этого строения».
В пресс-службе отметили, что на место происшествия также прибыли председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин и депутат Владимир Стругов.
Напомним, пожар в ЦК «Орджоникидзевский» произошел 26 мая в неэксплуатируемой части здания. Общая площадь горения составила 700 квадратных метров. Пожарным потребовалось более двух часов для ликвидации пожара, а также 17 единиц техники. Кроме того, на месте был развернут штаб пожаротушения.
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