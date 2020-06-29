«Боимся, что победят деньги, а не закон». Тагильчанка рассказала об убийстве сына

По словам Инны, все началось со словесного конфликта, Евгений назвал соседа по имени Никита «маменькиным сынком».

После этого он пришел в дом, где живут бабушка и дедушка Жени. Сам Женя в тот момент спал. Никита позвал сына и ударил по лицу, тот в ответ разбил ему нос. После этого Никита вернулся к себе домой,рассказывает Инна.

Однако на этом ссора не закончилась. Сосед, который, по словам очевидцев, находился в алкогольном опьянении, вернулся в дом Жени уже с ножом.

Никита вернулся со своей матерью, которая пыталась ударить моего сына по голове, но родственники ее оттащили. Он нанес удар ножом по руке моему сыну. Тот стал убегать, но Никита его догнал и нанес удар в сердце, не думая, что Евгений умер, пытался его запинывать ногами,поделилась мама убитого.

Убитый Евгений Жигарев Фото: Инна Жигарева

Родственники Жени утверждают, что принесенный нож Никита ранее использовал для резки скота.

Никита резал животных на ферме и моего брата зарезал так же хладнокровно у всех родственников на глазах,написала в соцсетях Олеся Сеничева.

Никита увлекался собственноручной резкой скотаа Фото: Скриншот со страницы Instagram обвиняемого

Обвиняемого задержали в этот же день. Но сейчас, по словам Инны, он находится не в СИЗО, а под домашним арестом. Информацию об этом TagilCity.ru подтвердили в следственном отделе Пригородного района.

Действительно, обвиняемый находится под домашним арестом. Такая мера пресечения выбрана в связи с тем, что он ранее не судим, имеет постоянное место работы, к уголовной ответственности не привлекался, рассказал руководитель следственного отдела Пригородного района Вадим Белкин.

Близкие погибшего волнуются за результат следствия. По словам знакомой Евгения, мать обвиняемого, которая владеет бизнесом в Нижнем Тагиле, ищет все возможные способы смягчить сыну наказание:

Она сейчас пытается добиться переквалификации дела об убийстве в самооборону, хотя есть много свидетелей. Мы хотим чтобы все было по закону, но что-то идет не так.

Инна считает, что в тот вечер мама Никиты могла предотвратить трагедию: