В Екатеринбурге устроивший стрельбу в жилом доме ревнивый челябинец сдался полиции
Сегодня, 17:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге устроивший стрельбу в подъезде жилого дома мужчина из Челябинска самостоятельно сдался в полицию, а также принес с собой орудие преступления, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемый 1991 года рождения добровольно явился к правоохранителям накануне около 22.00. Он также принес с собой травматический пистолет, являющийся орудием преступления.
Напомним, ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» по факту стрельбы на улице Машинной, 29а в Екатеринбурге. По предварительным данным, мужчина проник в квартиру к своей возлюбленной. В этот момент там находился другой мужчина. Он выстрелил в соперника и скрылся.
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