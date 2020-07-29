В Екатеринбурге устроивший стрельбу в жилом доме ревнивый челябинец сдался полиции

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемый 1991 года рождения добровольно явился к правоохранителям накануне около 22.00. Он также принес с собой травматический пистолет, являющийся орудием преступления.

Напомним, ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» по факту стрельбы на улице Машинной, 29а в Екатеринбурге. По предварительным данным, мужчина проник в квартиру к своей возлюбленной. В этот момент там находился другой мужчина. Он выстрелил в соперника и скрылся.