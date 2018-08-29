12 млн рублей выделены в модернизацию школьных столовых в Нижнем Тагиле

Ряд образовательных учреждений Нижнего Тагила начнут новый учебный год с обновлённой школьной столовой. В них установили новое оборудование и сделали ремонт.

Например, в тагильской школе №30 появились два холодильника, холодильная витрина, линия раздачи, новая мебель. Стоимость проведённых работ оцениваются в 1 млн 660 тыс. рублей.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»