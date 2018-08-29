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#домахорошо
12 млн рублей выделены в модернизацию школьных столовых в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 млн рублей выделены в модернизацию школьных столовых в Нижнем Тагиле

Вчера, 00:10Общество
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