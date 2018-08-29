12 млн рублей выделены в модернизацию школьных столовых в Нижнем Тагиле

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В 2018 году из внебюджетных средств было привлечено свыше 12 млн рублей, которые направили на обновление пунктов выдачи питания в школьных учреждениях Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ряд образовательных учреждений Нижнего Тагила начнут новый учебный год с обновлённой школьной столовой. В них установили новое оборудование и сделали ремонт.
Например, в тагильской школе №30 появились два холодильника, холодильная витрина, линия раздачи, новая мебель. Стоимость проведённых работ оцениваются в 1 млн 660 тыс. рублей.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает «Тагил-ТВ», 12 млн рублей, которые пошли на работы в школах города, администрация привлекла из внебюджетных средств.
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